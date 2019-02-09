Помпео надав сенату США інформацію по розслідуванню вбивства Хашкаджі

“Ми можемо підтвердити, що держсекретар надав сьогодні (в п’ятницю — ред) останню інформацію (про хід розслідування вбивства)”, — зазначив він.

У прес-службі підкреслили, що відомство “регулярно консультувався і вело листування з Конгресом після вбивства Джамаля Хашкаджі 2 жовтня”.

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“Ми будемо продовжувати проводити консультації з Конгресом і працювати над залученням до відповідальності винних у вбивстві Джамаля Хашкаджі”, — уклав представник відомства.

Комітет у закордонних справах Сенату Конгресу США ще 10 жовтня 2018 направив американському лідеру Дональду Трампу лист з вимогою встановити, чи причетний наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд до вбивства Хашкаджі, і протягом 120 днів доповісти законодавцям про своє рішення. Означений термін закінчується 8 лютого. Представник прес-служби Держдепартаменту не став уточнювати, які саме відомості Помпео передав законодавцям.

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Раніше УНН із посиланням на CNN повідомляв, що адміністрація США відмовилася дотримати встановлені терміни, заявивши, що президент не зобов’язаний відповідати на запит сенаторів. Незважаючи на те, що до закінчення крайнього терміну залишалося ще кілька годин, телекомпанія повідомила про відмову як про вже доконаний факт.

Як повідомляв УНН, п’яти підозрюваним у вбивстві саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі загрожує смертний вирок.

Нагадаємо, 2 жовтня стало відомо, що Хашкаджі відправився в генконсульство Саудівської Аравії в Стамбулі для оформлення документів і з тих пір не виходив на зв’язок.

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Пізніше турецькі ЗМІ повідомляли, що журналіста катували і обезголовили. Влада Саудівської Аравії тільки після 20 жовтня визнала, що журналіста вбили під час бійки. Пізніше генпрокурор країни підтвердив, що вбивство було навмисним.