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Помпео предоставил сенату США информацию по расследованию убийства Хашкаджи

Помпео предоставил сенату США информацию по расследованию убийства Хашкаджи

Киев  •  УНН

 • 10084 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Госсекретарь Майкл Помпео предоставил в пятницу сенаторам Конгресса США информацию по расследованию убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС, которому предоставили комментарий от представителя пресс-службы Госдепартамента США.

"Мы можем подтвердить, что госсекретарь предоставил сегодня (в пятницу - ред) последнюю информацию (о ходе расследования убийства)", - отметил он.

В пресс-службе подчеркнули, что ведомство "регулярно консультировалось и вело переписку с Конгрессом после убийства Джамаля Хашкаджи 2 октября".

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"Мы будем продолжать консультироваться с Конгрессом и работать над привлечением к ответственности виновных в убийстве Джамаля Хашкаджи", - заключил представитель ведомства.

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США еще 10 октября 2018 года направил американскому лидеру Дональду Трампу письмо с требованием установить, причастен ли наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд к убийству Хашкаджи, и в течение 120 дней доложить законодателям о своем решении. Обозначенный срок истекает 8 февраля. Представитель пресс-службы Госдепартамента не стал уточнять, какие именно сведения госсекретарь передал законодателям.

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Ранее УНН со ссылкой на CNN сообщал, что администрация США отказалась соблюсти установленные сроки, заявив, что президент не обязан отвечать на запрос сенаторов. Несмотря на то, что до окончания крайнего срока оставалось еще несколько часов, телекомпания сообщила об отказе как об уже свершившемся факте.

Как сообщал УНН, пяти подозреваемым в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи грозит смертный приговор.

Напомним, 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходил на связь.

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Позже турецкие СМИ сообщали, что журналиста пытали и обезглавили. Власти Саудовской Аравии только после 20 октября признали, что журналиста убили во время драки. Позже генпрокурор страны подтвердил, что убийство было преднамеренным.

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