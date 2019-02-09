Трамп відмовився звітувати у розслідуванні вбивства саудівського журналіста

Комітет у закордонних справах Сенату Конгресу США ще 10 жовтня направив Трампу лист з вимогою встановити, чи причетний наслідний принц до вбивства Хащкаджі, і протягом 120 днів доповісти законодавцям про своє рішення. Означений термін закінчується 8 лютого.

Як зазначає CNN, адміністрація США відмовилася дотримати встановлені терміни, заявивши, що президент не зобов’язаний відповідати на запит сенаторів. Незважаючи на те, що до закінчення крайнього терміну залишається ще кілька годин, телекомпанія повідомляє про відмову як про вже доконаним факт.

“За президентом зберігається право відмовитися відповідати на запити комітетів Конгресу, коли це доречно”, — наводить CNN слова неназваного представника адміністрації.

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У Конгресі тим часом різко заперечили на це, заявивши, що ніяких трактувань тут бути не може, повідомляє канал. Як заявив представник республіканської більшості в зазначеному сенатському комітеті Хуан Пачон, закон, що встановлює строки на отримання законодавцями відповіді від президента, в даному випадку очевидна.

“Він (Трамп) або підкоряється закону, або порушує його”, — вказав Пачон.

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Джерело в Раді національної безпеки при Білому домі при цьому повідомив CNN, що у Трампа немає “ніяких юридичних зобов’язань” відповідати на запит сенаторів в зазначений термін. Як зазначило це джерело, Держдепартамент протягом дня направить сенаторам роз’яснювальний лист. Про його зміст він повідомити відмовився.

Інші джерела в адміністрації заявили телеканалу, що Трамп “продовжить консультуватися з законодавцями” з приводу вбивства Хащкаджі і “працювати з тим, щоб притягнути винних до відповідальності”. Вони також підкреслили, що США стали “першою країною, яка прийняла значні заходи” щодо осіб, причетних до злочину, включаючи введення адресних санкцій і припинення дії їх віз.

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Раніше УНН повідомляв, що п’яти підозрюваним у вбивстві саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі загрожує смертний вирок.

Нагадаємо, 2 жовтня стало відомо, що Хашкаджі відправився в генконсульство Саудівської Аравії в Стамбулі для оформлення документів і з тих пір не виходив на зв’язок.

Пізніше турецькі ЗМІ повідомляли, що журналіста катували і обезголовили. Влада Саудівської Аравії тільки після 20 жовтня визнала, що журналіста вбили під час бійки. Пізніше генпрокурор країни підтвердив, що вбивство було навмисним.