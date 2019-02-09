Трамп отказался отчитываться в расследовании убийства саудовского журналиста

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 70626 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 95154 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 133521 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 132443 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130908 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125595 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162561 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117879 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141465 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145304 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф

Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф

8 марта, 11:19 • 57975 просмотра
Удар рф по Доброполью: количество раненых возросло до 47

Удар рф по Доброполью: количество раненых возросло до 47

8 марта, 14:55 • 37223 просмотра
В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

15:58 • 43389 просмотра
Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

17:14 • 34500 просмотра
Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

17:53 • 23934 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 127475 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 162561 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 173891 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 185012 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 242701 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 133521 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 100715 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 105127 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 108013 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 107564 просмотра
Актуальное
Трамп отказался отчитываться в расследовании убийства саудовского журналиста

Трамп отказался отчитываться в расследовании убийства саудовского журналиста

Киев  •  УНН

 • 9846 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп отказался в установленные сроки доложить сенаторам американского Конгресса о том, считает ли его администрация причастным наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на источники, передает УНН.

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США еще 10 октября направил Трампу письмо с требованием установить, причастен ли наследный принц к убийству Хашкаджи, и в течение 120 дней доложить законодателям о своем решении. Обозначенный срок истекает 8 февраля.

Как отмечает CNN, администрация США отказалась соблюсти установленные сроки, заявив, что президент не обязан отвечать на запрос сенаторов. Несмотря на то, что до истечения крайнего срока остается еще несколько часов, телекомпания сообщает об отказе как об уже свершившимся факте.

“За президентом сохраняется право отказаться отвечать на запросы комитетов Конгресса, когда это уместно”, — приводит CNN слова неназванного представителя администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опубликованы последние слова Хашоґджи перед смертью — CNN

В Конгрессе между тем резко возразили на это, заявив, что никаких трактовок здесь быть не может, сообщает канал. Как заявил представитель республиканского большинства в указанном сенатском комитете Хуан Пачон, закон, устанавливающий сроки на получение законодателями ответа от президента, в данном случае предельно ясен.

“Он (Трамп) либо подчиняется закону, либо нарушает его”, — указал Пачон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запад пытается покрыть убийство саудовского журналиста Хашкаджи — Турция

Источник в Совете национальной безопасности при Белом доме при этом сообщил CNN, что у Трампа нет “никаких юридических обязательств” отвечать на запрос сенаторов в указанный срок. Как отметил этот источник, Госдепартамент в течение дня направит сенаторам разъясняющее письмо. О его содержании он сообщить отказался.

Другие источники в администрации заявили телеканалу, что Трамп “продолжит консультироваться с законодателями” по поводу убийства Хашкаджи и “работать с тем, чтобы привлечь виновных к ответственности”. Они также подчеркнули, что США стали “первой страной, принявшей значительные меры” в отношении лиц, причастных к преступлению, включая введение адресных санкций и приостановку действия их виз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спецдокладчик ООН посетит Турцию для оценки расследования дела Хашкаджи

Ранее УНН сообщал, что пяти подозреваемым в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи грозит смертный приговор.

Напомним, 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходил на связь.

Позже турецкие СМИ сообщали, что журналиста пытали и обезглавили. Власти Саудовской Аравии только после 20 октября признала, что журналиста убили во время драки. Позже генпрокурор страны подтвердил, что убийство было преднамеренным.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы