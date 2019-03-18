Кронпринц Саудовской Аравии приказывал подчиненным похищать инакомыслящих - NYT

Издание отмечает, что данную информацию подтвердили источники из числа американских официальных лиц, которые ознакомились с материалами разведывательных служб США, а также саудовцы, осведомленные о действиях власти. Как констатируется в статье, активную роль в этом играли в том числе лица, ответственные за убийство Хашкаджи. Они, как подчеркивает газета, с 2017 года принимали участие не менее чем в десяти операциях подобного рода.

По данным источников, "некоторые из этих операций включали в себя принудительное возвращение саудовцев из других арабских стран, их удерживали и подвергали насилию во дворцах, принадлежащих кронпринцу и его отцу - королю Сальману". В публикации говорится, что после убийства Хашкаджи официальные лица Саудовской Аравии признали, что сотрудники разведки королевства на регулярной основе получают приказы "вернуть диссидентов на родину". По сведениям газеты, операции такого рода значительно участились в свете роста влияния кронпринца в королевстве.

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Издание отмечает, что "в разведывательных службах США, скорее всего, нет решающих и неопровержимых доказательств того, что принц Мухаммед отдавал приказы о совершении убийств". Вместе с тем спецслужбы США якобы установили, что кронпринц приказывал проводить операции с целью подавления инакомыслия.

Ранее некоторые американские СМИ сообщали, что приказ об убийстве Хашкаджи, по оценкам ЦРУ, отдал именно саудовский кронпринц. Эр-Рияд отвергает любую причастность членов королевской семьи к тому, что случилось. Президент Дональд Трамп не раз заявлял, что США намерены оставаться партнером Саудовской Аравии, несмотря на то, что в деле об убийстве Хашкаджи прежнему остаются вопросы.

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Как сообщал УНН, Хашкаджи, который критиковал политику Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии "в результате конфликта". Мировое сообщество решительно осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести открытое расследование. Тело Хашкаджи до сих пор не найдено.

Генпрокуратура Саудовской Аравии 15 ноября обнародовала предварительные итоги расследования. По данным этого ведомства, в деле Хашкаджи задержаны 21 человек, 11 подданным королевства предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым из них грозит смертная казнь. Как заявляет Эр-Рияд, сначала журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию. 3 января состоялось первое судебное слушание по этому делу с участием 11 обвиняемых.

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