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Туреччина передасть справу про вбивство Хашкаджі в міжнародний суд

Туреччина передасть справу про вбивство Хашкаджі в міжнародний суд

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Туреччина має намір передати справу про вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі, яке було скоєно в Стамбулі, на розгляд до міжнародного суду. Про це заявив в п'ятницю в ефірі телеканалу A Haber президент Туреччини Тайіп Ердоган, передає УНН.

“Туреччина поділилася всією наявною інформацією у справі Хашкаджі. Ми рішуче налаштовані передати справу до міжнародного суду”, — сказав він.

При цьому турецький лідер також звинуватив Центральне розвідувальне управління США в тому, що його співробітники “не доклали всіх зусиль до розслідування вбивства Хашкаджі”.

“США повинні докласти всіх можливих зусиль”, — вважає Ердоган.

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Як повідомляв УНН, п’яти підозрюваним у вбивстві саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі загрожує смертний вирок.

Нагадаємо, Джамаль Хашкаджі, який критикував політику Ер-Ріяда, пропав при відвідуванні генконсульства Саудівської Аравії у Стамбулі 2 жовтня 2018 року. 20 жовтня саудівська влада повідомили, що журналіст був убитий в будівлі дипломатичної місії “в результаті конфлікту”. Світова спільнота рішуче засудила цей злочин, закликавши Ер-Ріяд провести відкрите розслідування події. Тіло Хашкаджі до сих пір не знайдено.

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Пізніше турецькі ЗМІ повідомляли, що журналіста катували і обезголовили. Влада Саудівської Аравії тільки після 20 жовтня визнала, що журналіста вбили під час бійки. Пізніше генпрокурор країни підтвердив, що вбивство було навмисним.

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