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Тіло Хашкаджі могли спалити в печі саудівського генконсульства

Тіло Хашкаджі могли спалити в печі саудівського генконсульства

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Розчленоване тіло опозиційного саудівського журналіста Джемаля Хашкаджі могли спалити на території генерального консульства Саудівської Аравії в Стамбулі. Такого висновку прийшла турецька поліція, яка розслідує вбивство, повідомляє УНН з посиланням на Anadolu.

В ході огляду резиденції генерального консула Саудівської Аравії поліція виявила два колодязя, а також піч-жаровню, температуру в якій можна довести до тисячі градусів. На думку поліції, це дозволяє спалити тіло, не залишаючи слідів від ДНК.

Відзначається, що в складі групи, що ймовірно вбила Хашкаджі, був судово-медичний експерт МВС Саудівської Аравії Салах Мохаммед Тубаігу, який захистив магістерську ступінь за темою аналізу ДНК з решток людини.

Турецька поліція впевнена, що цей фахівець був здатний визначити, чи залишилися в печі сліди ДНК убитого.

Також у доповіді говориться, що в генконсульстві Саудівської Аравії не знали, що на вулиці Хашкаджі чекала його наречена. Якби на неї звернули увагу, Хашкаджі могли б не зачепити, або навпаки - вбити могли б обох, вважає поліція.

Раніше УНН повідомляв, що Держсекретар США Майкл Помпео надав сенаторам Конгресу США інформацію з розслідування вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі.

Нагадаємо, 2 жовтня стало відомо, що Хашкаджі відправився в генконсульство Саудівської Аравії в Стамбулі для оформлення документів і з тих пір не виходив на зв'язок.

Пізніше турецькі ЗМІ повідомляли, що журналіста катували і обезголовили. Влада Саудівської Аравії тільки після 20 жовтня визнали, що журналіста вбили під час бійки. Пізніше генпрокурор країни підтвердив, що вбивство було навмисним.

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