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Тело Хашкаджи могли сжечь в печи саудовского генконсульства

Тело Хашкаджи могли сжечь в печи саудовского генконсульства

Киев  •  УНН

 • 9656 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Расчлененное тело оппозиционного саудовского журналиста Джемаля Хашкаджи могли сжечь на территории генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. К такому выводу пришла турецкая полиция, расследующая убийство, сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.

В ходе осмотра резиденции генерального консула Саудовской Аравии полиция выявила два колодца, а также печь-жаровню, температуру в которой можно довести до тысячи градусов. По мнению полиции, это позволяет сжечь тело, не оставляя следов от ДНК.

Отмечается, что в составе группы, предположительно убившей Хашкаджи, находился судебно-медицинский эксперт МВД Саудовской Аравии Салах Мохаммед Тубаигу, защитивший магистрскую степень по теме анализа ДНК из останков человека.

Турецкая полиция уверена, что этот специалист был способен определить, остались ли в печи следы ДНК убитого.

Также в докладе говорится, что в генконсульстве Саудовской Аравии не знали, что на улице Хашкаджи ждала его невеста. Если бы на нее обратили внимание, Хашкаджи могли бы не тронуть, либо напротив - убить могли бы обоих, считает полиция.

Ранее УНН сообщал, что Госсекретарь США Майкл Помпео предоставил сенаторам Конгресса США информацию по расследованию убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи

Напомним, 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходил на связь.

Позже турецкие СМИ сообщали, что журналиста пытали и обезглавили. Власти Саудовской Аравии только после 20 октября признали, что журналиста убили во время драки. Позже генпрокурор страны подтвердил, что убийство было преднамеренным.

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