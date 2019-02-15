Турция передаст дело об убийстве Хашкаджи в международный суд
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Турция намерена передать дело об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, которое было совершено в Стамбуле, на рассмотрение в международный суд. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала A Haber президент Турции Тайип Эрдоган, передает УНН.
"Турция поделилась всей имеющейся информацией по делу Хашкаджи. Мы решительно настроены передать дело в международный суд", - сказал он.
При этом турецкий лидер также обвинил Центральное разведывательное управление США в том, что его сотрудники "не приложили все усилия к расследованию убийства Хашкаджи".
"США должны приложить все возможные усилия", - считает Эрдоган.
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Как сообщал УНН, пяти подозреваемым в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи грозит смертный приговор.
Напомним, Джамаль Хашкаджи, критиковавший политику Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии "в результате конфликта". Мировое сообщество решительно осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести открытое расследование произошедшего. Тело Хашкаджи до сих пор не найдено.
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Позже турецкие СМИ сообщали, что журналиста пытали и обезглавили. Власти Саудовской Аравии только после 20 октября признала, что журналиста убили во время драки. Позже генпрокурор страны подтвердил, что убийство было преднамеренным.
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