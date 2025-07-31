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У Саудівській Аравії вийшов з ладу атракціон, постраждали 23 людини

Київ • УНН

 • 770 перегляди

У Саудівській Аравії на атракціоні "360 градусів" відламався кронштейн з обертовим колесом. Постраждали 23 людини, троє отримали серйозні травми.

У Саудівській Аравії вийшов з ладу атракціон, постраждали 23 людини

Унаслідок несправності атракціону в парку розваг у Саудівській Аравії постраждали 23 особи, троє з них отримали серйозні травми, передає УНН із посиланням на Fox News.

Деталі

На відео інциденту видно, як атракціон з написом "360 градусів" на ньому гойдається вперед-назад, перш ніж кронштейн з обертовим колесом, на якому перевозилися пасажири, відламався від рами атракціону.

За повідомленнями, це сталося в середу в парку "Зелена гора" в Таїфі, Саудівська Аравія.

Очевидці розповіли, що бачили, як пасажири отримали травми, хоча під час падіння вони були пристебнуті ременями. 

Постраждалим надали першу медичну допомогу на місці події, перш ніж їх доставили до лікарні, повідомляють повідомлення.

Розслідування події триває, а атракціон оточений.

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Антоніна Туманова

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Саудівська Аравія