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Financial Times

В Саудовской Аравии вышел из строя аттракцион, пострадали 23 человека

Киев • УНН

 • 38 просмотра

В Саудовской Аравии на аттракционе "360 градусов" отломился кронштейн с вращающимся колесом. Пострадали 23 человека, трое получили серьезные травмы.

В Саудовской Аравии вышел из строя аттракцион, пострадали 23 человека

В результате неисправности аттракциона в парке развлечений в Саудовской Аравии пострадали 23 человека, трое из них получили серьезные травмы, передает УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

На видео инцидента видно, как аттракцион с надписью "360 градусов" на нем качается вперед-назад, прежде чем кронштейн с вращающимся колесом, на котором перевозились пассажиры, отломился от рамы аттракциона.

По сообщениям, это произошло в среду в парке "Зеленая гора" в Таифе, Саудовская Аравия.

Очевидцы рассказали, что видели, как пассажиры получили травмы, хотя во время падения они были пристегнуты ремнями. 

Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия, прежде чем их доставили в больницу, сообщают сообщения.

Расследование происшествия продолжается, а аттракцион оцеплен.

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Антонина Туманова

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