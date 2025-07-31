В Саудовской Аравии вышел из строя аттракцион, пострадали 23 человека
Киев • УНН
В Саудовской Аравии на аттракционе "360 градусов" отломился кронштейн с вращающимся колесом. Пострадали 23 человека, трое получили серьезные травмы.
В результате неисправности аттракциона в парке развлечений в Саудовской Аравии пострадали 23 человека, трое из них получили серьезные травмы, передает УНН со ссылкой на Fox News.
Детали
На видео инцидента видно, как аттракцион с надписью "360 градусов" на нем качается вперед-назад, прежде чем кронштейн с вращающимся колесом, на котором перевозились пассажиры, отломился от рамы аттракциона.
По сообщениям, это произошло в среду в парке "Зеленая гора" в Таифе, Саудовская Аравия.
Очевидцы рассказали, что видели, как пассажиры получили травмы, хотя во время падения они были пристегнуты ремнями.
Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия, прежде чем их доставили в больницу, сообщают сообщения.
Расследование происшествия продолжается, а аттракцион оцеплен.
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