У Румунії сталася пожежа на атомній електростанції

АЕС Чорнавода

У четвер, 14 серпня, на території атомної електростанції "Чорнавода" в Румунії спалахнула пожежа. Інцидент стався на фільтрувальній установці у класичній частині другого енергоблоку, пожежу оперативно ліквідували. Про це інформує Digi24 із посиланням на оператора АЕС Nuclearelectrica, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що наразі загрози для безпеки персоналу, навколишнього середовища та роботи атомного блоку немає.

У Nuclearelectrica повідомили, що пожежа не вплинула на ядерну частину станції, а енергоблок працює у штатному режимі.

"Другий енергоблок працює в межах номінальних параметрів", - йдеться у прес-релізі.

Пожежа біля Запорізької АЕС не спричинила підвищення рівня радіації - МАГАТЕ