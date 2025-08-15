$41.510.09
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 41396 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14 серпня, 14:23 • 64717 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 55985 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 38874 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 41316 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 53051 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 167108 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 88918 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 87026 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 75743 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
У Румунії сталася пожежа на атомній електростанції

Київ • УНН

 • 672 перегляди

14 серпня на румунській АЕС "Чорнавода" сталася пожежа на фільтрувальній установці другого енергоблоку. Її оперативно ліквідували, загрози для безпеки та роботи станції немає.

У Румунії сталася пожежа на атомній електростанції
АЕС Чорнавода

У четвер, 14 серпня, на території атомної електростанції "Чорнавода" в Румунії спалахнула пожежа. Інцидент стався на фільтрувальній установці у класичній частині другого енергоблоку, пожежу оперативно ліквідували.  Про це інформує Digi24 із посиланням на оператора АЕС Nuclearelectrica, передає УНН

Деталі

Зазначається, що наразі загрози для безпеки персоналу, навколишнього середовища та роботи атомного блоку немає.

У Nuclearelectrica повідомили, що пожежа не вплинула на ядерну частину станції, а енергоблок працює у штатному режимі.

"Другий енергоблок працює в межах номінальних параметрів", - йдеться у прес-релізі.

Пожежа біля Запорізької АЕС не спричинила підвищення рівня радіації - МАГАТЕ13.08.25, 02:01 • 3187 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Румунія