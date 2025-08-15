В Румынии произошел пожар на атомной электростанции

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 42139 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14 августа, 14:23 • 66157 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 56909 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 39404 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 41793 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 53290 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 167301 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 88970 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 87114 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 75759 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

публикации
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 42148 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время14 августа, 14:23 • 66176 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 56919 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto14 августа, 13:14 • 44106 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе14 августа, 12:29 • 50585 просмотра
В Румынии произошел пожар на атомной электростанции

Киев • УНН

 • 980 просмотра

14 августа на румынской АЭС "Чернаводэ" произошел пожар на фильтровальной установке второго энергоблока. Его оперативно ликвидировали, угрозы для безопасности и работы станции нет.

В Румынии произошел пожар на атомной электростанции
АЭС Чернаводэ

В четверг, 14 августа, на территории атомной электростанции "Чернавода" в Румынии вспыхнул пожар. Инцидент произошел на фильтровальной установке в классической части второго энергоблока, пожар оперативно ликвидировали.  Об этом информирует Digi24 со ссылкой на оператора АЭС Nuclearelectrica, передает УНН

Детали

Отмечается, что на данный момент угрозы для безопасности персонала, окружающей среды и работы атомного блока нет.

В Nuclearelectrica сообщили, что пожар не повлиял на ядерную часть станции, а энергоблок работает в штатном режиме.

"Второй энергоблок работает в пределах номинальных параметров", - говорится в пресс-релизе.

Пожар возле Запорожской АЭС не вызвал повышения уровня радиации - МАГАТЭ13.08.25, 02:01 • 3187 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Румыния