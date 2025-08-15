В Румынии произошел пожар на атомной электростанции

АЭС Чернаводэ

В четверг, 14 августа, на территории атомной электростанции "Чернавода" в Румынии вспыхнул пожар. Инцидент произошел на фильтровальной установке в классической части второго энергоблока, пожар оперативно ликвидировали. Об этом информирует Digi24 со ссылкой на оператора АЭС Nuclearelectrica, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на данный момент угрозы для безопасности персонала, окружающей среды и работы атомного блока нет.

В Nuclearelectrica сообщили, что пожар не повлиял на ядерную часть станции, а энергоблок работает в штатном режиме.

"Второй энергоблок работает в пределах номинальных параметров", - говорится в пресс-релизе.

