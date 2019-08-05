У Росії заявили про скорочення експорту вугілля в Україну на 85,3%

Так, згідно з даними видання, експорт російського вугілля в Україну в червні скоротився в порівнянні з тим же місяцем 2018 року на 85,3%, або на 750 тис. тонн - до 129,3 тис. тонн. У цілому за півроку поставки скоротилися на 11,1%, або 556 тис. тонн - до 4,9 млн тонн.

Як зазначає автор, з 1 червня російські компанії зобов'язані щомісяця отримувати дозволи уряду РФ на вивезення вугілля. Заходи стали відповіддю на обмеження Києва по імпорту російських товарів, введені в квітні. В Мінекономіки, яке відповідає за видачу дозволів, казали, що перелік підприємств та обсяги поставок щомісяця переглядаються. Напередодні початку відвантажень за новим принципом заступник міністра енергетики РФ Анатолій Яновський уточнював, що заявки "подали всі охочі", причому обсяги виявилися "кратно більш ніж ті, що були завжди".

Однак, як випливає з даних ЦДУ ПЕК, у червні більшість найбільших експортерів або взагалі припинили поставки, або знизили їх у кілька разів, сказано у статті.

Зазначається, що у першому півріччі найбільшими постачальниками вугілля в Україні були шахтоуправління "Садкинське" (600 тис. тонн), що входить в "Южуголь", шахтоуправління "Обухівське" українського енергохолдингу ДТЕК (684 тис. тонн), "Кузбассразрезуголь" (595 тис. тонн), ТАЛТЕК (555 тис. тонн), "Ресурс" (491 тис. тонн), Распадськая вугільна компанія (448 тис. тонн). Вугілля вивозився з шахт Ростовської та Кемеровської областей. У червні обсяги серед названих компаній збереглися у "Садкинського" (67,2 тис. тонн), "Распадській" (38,3 тис. тонн) і "Ресурсу" (12 тис. тонн), інші гравці зупинили поставки.

Як повідомляв УНН, у травні уряд України ухвалив рішення про застосування спеціального мита на всі товари походженням з Російської Федерації.