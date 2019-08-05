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В России заявили о сокращении экспорта угля в Украину на 85,3%

В России заявили о сокращении экспорта угля в Украину на 85,3%

Киев  •  УНН

 • 9371 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Экспорт российского угля в Украину в июне сократился на 85,3% по сравнению с показателями того же месяца 2018 года. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) России, передает УНН.

Так, согласно данным издания, экспорт российского угля в Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн — до 129,3 тыс. тонн. В целом за полгода поставки сократились на 11,1%, или 556 тыс. тонн — до 4,9 млн тонн.

Как отмечает автор, с 1 июня российские компании обязаны ежемесячно получать разрешения правительства РФ на вывоз угля. Меры стали ответом на ограничения Киева по импорту российских товаров, введенные в апреле. В Минэкономики, которое отвечает за выдачу разрешений, говорили, что перечень компаний и объемы поставок ежемесячно пересматриваются. Накануне начала отгрузок по новому принципу замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский уточнял, что заявки "подали все желающие", причем объемы оказались "кратно больше того, что было всегда".

Однако, как следует из данных ЦДУ ТЭКа, в июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки, либо снизили их в несколько раз, сказано в статье.

Отмечается, что в первом полугодии крупнейшими поставщиками угля в Украину были шахтоуправление "Садкинское" (600 тыс. тонн), входящее в "Южуголь", шахтоуправление "Обуховское" украинского энергохолдинга ДТЭК (684 тыс. тонн), "Кузбассразрезуголь" (595 тыс. тонн), ТАЛТЭК (555 тыс. тонн), "Ресурс" (491 тыс. тонн), Распадская угольная компания (448 тыс. тонн). Уголь вывозился с шахт Ростовской и Кемеровской областей. В июне объемы среди названых компаний сохранились у "Садкинского" (67,2 тыс. тонн), "Распадской" (38,3 тыс. тонн) и "Ресурса" (12 тыс. тонн), остальные игроки остановили поставки.

Как сообщал УНН, в мае правительство Украины приняло решение о применении специальной пошлины на все товары происхождением из Российской Федерации.

Украинские Национальные Новости

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