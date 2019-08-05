В России заявили о сокращении экспорта угля в Украину на 85,3%

КИЕВ. 5 августа. УНН. Экспорт российского угля в Украину в июне сократился на 85,3% по сравнению с показателями того же месяца 2018 года. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) России, передает УНН.