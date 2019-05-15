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Пошлины на российские товары: уголь, кокс и бензин станут исключениями

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. В среду на заседании правительство Украины приняло решение о применении специальной пошлины на все товары происхождением из Российской Федерации. Исключение составляет чувствительный импорт, говорится в сообщении на сайте правительства, передает УНН.

"15 мая Правительство приняло инициированное Минэкономразвития решения о применении специальной пошлины на все товары происхождением из Российской Федерации. Исключение составляют чувствительный импорт, такой как уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическая продукция", - говорится в сообщении.

Так, с 1 августа 2019 при ввозе на таможенную территорию Украины товаров происхождением из Российской Федерации, независимо от других видов пошлины, вводится специальная пошлина в процентах к таможенной стоимости товаров по определенным ставкам.

Уплаченная специальная пошлина будет аккумулироваться в специальном фонде государственного бюджета и использоваться для финансирования мероприятий по импортозамещению.

Как сообщал УНН, на сегодняшнем заседании Кабинет министров изменил перечень запрещенных к ввозу в Украину товаров с РФ .

Теперь к ввозу на территорию Украины запрещены портландцемент, глиноземистый цемент, цемент шлаковый, цемент и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров, а также фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины.

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