Пошлины на российские товары: уголь, кокс и бензин станут исключениями

"15 мая Правительство приняло инициированное Минэкономразвития решения о применении специальной пошлины на все товары происхождением из Российской Федерации. Исключение составляют чувствительный импорт, такой как уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическая продукция", - говорится в сообщении.



Так, с 1 августа 2019 при ввозе на таможенную территорию Украины товаров происхождением из Российской Федерации, независимо от других видов пошлины, вводится специальная пошлина в процентах к таможенной стоимости товаров по определенным ставкам.



Уплаченная специальная пошлина будет аккумулироваться в специальном фонде государственного бюджета и использоваться для финансирования мероприятий по импортозамещению.



Как сообщал УНН, на сегодняшнем заседании Кабинет министров изменил перечень запрещенных к ввозу в Украину товаров с РФ .



Теперь к ввозу на территорию Украины запрещены портландцемент, глиноземистый цемент, цемент шлаковый, цемент и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров, а также фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины.