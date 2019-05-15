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Кабмін ввів нові мита проти Росії

Кабмін ввів нові мита проти Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. На засіданні уряд ввів нові мита на ввезення товарів з РФ, передає кореспондент УНН.

“Є пропозиція щоб ми ухвалили дані рішення з доопрацюванням... Рішення ухвалено”, - сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Представив перелік перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

“Другий проект, який ми хочемо розглянути — це запровадження спеціального мита під час ввезення на митну територію України товарів походження з РФ. Проект постанови розроблено відповідно до дій, проведених державою-агресором щодо України, з метою вжиття заходів, необхідних для захисту суттєвих інтересів безпеки під час надзвичайних обставин у міжнародних відносинах”, — розповів Кубів.

З його слів, серед заходів у відповідь на недружні дії держави-агресора щодо України, визначені статтею номер 29 Закону України про зовнішньоекономічну діяльність, які можуть застосовуватись за рішенням Кабміну, є запровадження особливого виду мита, визначеного статтею 271 митного кодексу України.

“Проектом постанови ми встановлюємо з 1 серпня 2019 року під час ввезення на митну територію України товарів походження з РФ незалежно інших видів мита, запровадження спеціального виду мита у відсотках до митної вартості товарів”, — сказав Кубів.

Він також запропонував встановити, що сплачені суми спецмита будуть спрямовуватись до спеціального фонду Держбюдженту України на заходи з імпортозаміщення Мінекономрозвитку.

Нагадаємо, Кабмін розширив санкції проти Росії.

Українські Національні Новини

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