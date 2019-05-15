Кабмін розширив санкції проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. На засіданні Кабінет міністрів змінив перелік заборонених до ввезення в Україну товарів з РФ, передає кореспондент УНН.
"Є пропозиція щоб ми ухвалили дані рішення з доопрацюванням… Рішення ухвалено", - сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
Представив перелік перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.
"Проект постанови Кабінету міністрів України про внесення змін до переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з РФ, абсолютно проаналізований у структурі, сегментах ринку і з глибиною розуміння кодів, які контролює відповідно митна і фіскальна служба. Проектом постанови розроблено відповідь на продовження державою-агресором дискримінаційних або недружніх дій за результатами звернень, спочатку підприємств , потім профільних асоціацій, потім проаналізували законодавчу базу , рішення уряду, рішення РНБО, і з метою недопущення залежності держави від імпорту пророблена в робоча нарада, яка існує", - сказав Кубів.
"Пропонується заборона на ввезення на територію України з РФ груп товарів як промислова, мінеральні добрива, сільгосппродукція, транспортні засоби, у тому числі є питання по цементу, фанері і інших", - зазначив віце-прем’єр.
З його слів, наразі діє відповідний додаток, представлений міністерством, абсолютно переглянутий міністерством, Мінюстом, Мінфіном, Міненерго.
"Щодо прийняття постанови, ми пропонуємо запобігти витоку капіталу з України держави-агресора, збільшити завантаженість виробничих потужностей вітчизняних виробників відповідно збільшення надходжень до бюджету усіх рівнів", - зазначив Кубів.
"Ми оцінили дзеркальне відображення цих товарів з РФ за 2018 рік. Згідно даних митної статистики, склало у грошовому еквіваленті 510 млн дол.", - додав він.
Нагадаємо, уряд України планував ухвалити рішення про введення дзеркальних квот, ембарго й спеціальних мит щодо товарів з РФ.
Як повідомляв УНН, голова МЗС України Павло Клімкін у Брюсселі виступав із вимогою розширення санкцій внаслідок запровадження указу РФ щодо спрощення процедури видачі паспортів жителям ОРДЛО та невизнання іншими країнами таких паспортів.