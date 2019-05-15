Кабмин расширил санкции против России
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. На заседании Кабинет министров изменил перечень запрещенных к ввозу в Украину товаров из РФ, передает корреспондент УНН.
"Есть предложение чтобы мы приняли данные решения с доработкой... Решение принято", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Представил перечень первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
"Проект постановления Кабинета министров Украины о внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из РФ, абсолютно проанализирован в структуре, сегментах рынка и с глубиной понимания кодов, которые контролирует соответственно таможенная и фискальная служба. Проектом постановления разработан ответ на продолжение государством-агрессором дискриминационных или недружественных действий по результатам обращений, сначала предприятий, затем профильных ассоциаций, затем проанализировали законодательную базу, решение правительства, решение СНБО, и с целью недопущения зависимости государства от импорта проделана в рабочее совещание, которое существует", - сказал Кубив.
"Предлагается запрет на ввоз на территорию Украины с РФ групп товаров как промышленная, минеральные удобрения, сельхозпродукция, транспортные средства, в том числе вопрос по цементу, фанере и других", - отметил вице-премьер.
По его словам, в настоящее время действует соответствующее приложение, представленное министерством, абсолютно пересмотренный министерством, Минюстом, Минфином, Минэнерго.
"Относительно принятия постановления, мы предлагаем предотвратить утечку капитала из Украины государства-агрессора, увеличить загруженность производственных мощностей отечественных производителей соответственно увеличение поступлений в бюджет всех уровней", - отметил Кубив.
"Мы оценили зеркальное отражение этих товаров из РФ за 2018 год. Согласно данным таможенной статистики, составило в денежном эквиваленте 510 млн долл.", - добавил он.
Напомним, правительство Украины планировало принять решение о введении зеркальных квот, эмбарго и специальных пошлин в отношении товаров из РФ.
Как сообщал УНН, глава МИД Украины Павел Климкин в Брюсселе выступал с требованием расширения санкций в результате введения указа РФ по упрощению процедуры выдачи паспортов жителям ОРДЛО и непризнание другими странами таких паспортов.