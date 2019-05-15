Уряд планує ввести дзеркальні квоти, ембарго і спецмита на товари з РФ

"Сьогодні ми ухвалимо рішення про те, що введемо дзеркальні санкції по відношенню до Росії, ми введемо ембарго на ті товари, які ми сьогодні повністю виробляємо або можемо замінити, як відповідь (на недружні дії Росії – ред.). Ми введемо спеціальні мита на російські товари для того, щоб по цих напрямках (дзеркальні квоти, ембарго і спеціальні мита на російські товари – ред.) дати відповідь агресору, який економічно хоче нанести шкоду нашій державі", - зазначив Гройсман.

За його словами, через тісні економічні зв’язки України з РФ у минулому, українській економіці буде складно подолати залежність від російської економіки, втім країна зможе вистояти і зайняти передові позиції на цивілізованих ринках.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні уряд планував змінити перелік заборонених до ввезення в Україну товарів з РФ.

Як повідомляв УНН, у квітні уряд Російської Федерації заборонив експорт до України російської нафти і нафтопродуктів.

Раніше Кабінет міністрів України розширив список заборонених для імпорту російських товарів.