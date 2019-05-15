Правительство планирует ввести зеркальные квоты, эмбарго и спецпошлины на товары из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Кабинет министров Украины планирует принять решение о введении зеркальных квот, эмбарго и специальных пошлин в отношении товаров из РФ. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Сегодня мы примем решение о том, что введем зеркальные санкции по отношению к России, мы введем эмбарго на те товары, которые мы сегодня полностью производим или можем заменить, как ответ (на недружественные действия России - ред.). Мы введем специальные пошлины на российские товары для того, чтобы по этим направлениям (зеркальные квоты, эмбарго и специальные пошлины на российские товары - ред.) дать ответ агрессору, который экономически хочет нанести вред нашему государству", - отметил Гройсман.
По его словам, из-за тесных экономических связей Украины с РФ в прошлом, украинской экономике будет сложно преодолеть зависимость от российской экономики, впрочем страна сможет выстоять и занять передовые позиции на цивилизованных рынках.
Напомним, на сегодняшнем заседании правительство планировало изменить перечень запрещенных к ввозу в Украину товаров с РФ.
Как сообщал УНН, в апреле правительство Российской Федерации запретил экспорт в Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Ранее Кабинет министров Украины расширил список запрещенных для импорта российских товаров.