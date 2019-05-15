Сьогодні уряд планує змінити перелік заборонених в Україні товарів з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. На сьогоднішньому засіданні уряд планує змінити перелік заборонених до ввезення в Україну товарів з РФ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.
Відповідно до порядку денного сьогоднішнього засідання Кабміну, урядовці планують розглянути питання “Про внесення змін до переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації”, доповідачем з якого є перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.
Крім того, на сьогодні заплановані проекти постанов КМУ про затвердження угоди між урядом України та урядом Кувейту про співробітництво в сфері туризму, а також про внесення змін до порядку надання субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій.
Також урядовці планують реорганізувати Інститут Служби зовнішньої розвідки, змінити склад наглядової ради Українського фонду соціальних інвестицій тощо.
Нагадаємо, на минулому засіданні уряд України ухвалив рішення про невизнання російських паспортів, виданих українським громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.