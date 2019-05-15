Сегодня правительство планирует изменить перечень запрещенных в Украине товаров из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. На сегодняшнем заседании правительство планирует изменить перечень запрещенных к ввозу в Украину товаров из РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
Согласно повестке дня сегодняшнего заседания Кабмина, правительство планирует рассмотреть вопрос "О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации", докладчиком по которому является первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
Кроме того, на сегодня запланированы проекты постановлений КМУ об утверждении соглашения между правительством Украины и правительством Кувейта о сотрудничестве в сфере туризма, а также о внесении изменений в порядок предоставления субвенции из госбюджета местным бюджетам на социально-экономическое развитие отдельных территорий.
Также чиновники планируют реорганизовать Институт Службы внешней разведки, изменить состав наблюдательного совета Украинского фонда социальных инвестиций.
Напомним, на прошлом заседании правительство Украины приняло решение о непризнании российских паспортов, выданных украинским гражданам, проживающим на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.