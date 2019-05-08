Уряд вирішив не визнавати видані в ОРДЛО російські паспорти
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Уряд України ухвалив рішення про невизнання російських паспортів, виданих українським громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Про це повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш у Twitter, передає УНН.
"Щойно уряд підтримав нашу пропозицію у відповідь на незаконний указ Президента РФ щодо видачі паспортів мешканцям окупованих частини Донбасу. За порушення норм міжнародного права, з метою захисту національних інтересів не визнаватимуться документи, видані рядом уповноважених органів РФ", - зазначив міністр.
Таке рішення на початку засідання анонсував Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. За його словами, Кабінет міністрів України мав ухвалити рішення про визнання недійсними на території країни паспортів, які видали відповідні органи Російської Федерації громадянам України на непідконтрольних уряду територіях Донецької і Луганської областей.
Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.
Щойно Уряд підтримав нашу пропозицію у відповідь на незаконний Указ Президента РФ щодо видачі паспортів мешканцям окупов.частини Донбасу.
За порушення норм міжнародного права,з метою захисту національних інтересів не визнаватимуться документи,видані рядом уповноважених органів РФ