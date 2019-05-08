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В уряді обіцяють визнати недійсними паспорти жителів ОРДЛО

В уряді обіцяють визнати недійсними паспорти жителів ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Кабінет міністрів України планує ухвалити рішення про визнання недійсними на території країни паспортів, які видали відповідні органи Російської Федерації громадянам України на непідконтрольних уряду територіях Донецької і Луганської областей. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні ми приймемо рішення про те, що всі паспорти, які будуть видані громадянам України на нашій території в порушення міжнародних прав, будуть визнані незаконними при перетині державного кордону, а також при використанні на території нашої держави. Більш того, всі паспорти, які будуть видаватись Російською Федерацією тими органами, які уповноважені видавати паспорти для українських громадян, будуть теж визнані недійсними. Це наша чітка відповідь на агресивні, гібридні дії щодо видачі паспортів РФ громадянам України", - зазначив Гройсман.

За його словами, за результатом цього рішення влада звернеться до країн-партнерів, щоб вони прийняли аналогічні рішення з невизнання "фейкових" паспортів на території цих країн при перетині їхніх кордонів.

При цьому він додав, що офіційна влада в Україні ніколи не визнає виданих РФ українським громадянам паспортів.

Нагадаємо, у "Луганській Народній Республіці" ("ЛНР") почав працювати перший пункт з прийому документів жителів "республіки" для видачі російських паспортів.

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