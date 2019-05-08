В правительстве обещают признать недействительными паспорта жителей ОРДЛО

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7 марта, 19:45 • 99188 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 104300 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 107105 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 108425 просмотра

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7 марта, 08:52 • 133793 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 113757 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139216 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144853 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130269 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130323 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В правительстве обещают признать недействительными паспорта жителей ОРДЛО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 мая. УНН. Кабинет министров Украины планирует принять решение о признании недействительными на территории страны паспортов, которые выдали соответствующие органы Российской Федерации гражданам Украины на неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мы примем решение о том, что все паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на нашей территории в нарушение международных прав, будут признаны незаконными при пересечении государственной границы, а также при использовании на территории нашего государства. Более того, все паспорта, которые будут выдаваться Российской Федерацией теми органами, которые уполномочены выдавать паспорта для украинских граждан, будут тоже признаны недействительными. Это наш четкий ответ на агрессивные, гибридные действия по выдаче паспортов РФ гражданам Украины", - отметил Гройс ан.

По его словам, по результатам этого решения власть обратится к странам-партнерам, чтобы они приняли аналогичные решения по непризнанию "фейковых" паспортов на местности этих стран при пересечении их границ.

При этом он добавил, что официальная власть в Украине никогда не признает выданных РФ украинским гражданам паспортов.

Напомним, в "Луганской Народной Республике" ("ЛНР") начал работать первый пункт по приему документов жителей "республики" для выдачи российских паспортов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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