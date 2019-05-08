В правительстве обещают признать недействительными паспорта жителей ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Кабинет министров Украины планирует принять решение о признании недействительными на территории страны паспортов, которые выдали соответствующие органы Российской Федерации гражданам Украины на неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Сегодня мы примем решение о том, что все паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на нашей территории в нарушение международных прав, будут признаны незаконными при пересечении государственной границы, а также при использовании на территории нашего государства. Более того, все паспорта, которые будут выдаваться Российской Федерацией теми органами, которые уполномочены выдавать паспорта для украинских граждан, будут тоже признаны недействительными. Это наш четкий ответ на агрессивные, гибридные действия по выдаче паспортов РФ гражданам Украины", - отметил Гройс ан.
По его словам, по результатам этого решения власть обратится к странам-партнерам, чтобы они приняли аналогичные решения по непризнанию "фейковых" паспортов на местности этих стран при пересечении их границ.
При этом он добавил, что официальная власть в Украине никогда не признает выданных РФ украинским гражданам паспортов.
Напомним, в "Луганской Народной Республике" ("ЛНР") начал работать первый пункт по приему документов жителей "республики" для выдачи российских паспортов.