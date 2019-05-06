В окупованому Луганську запрацював пункт видачі паспортів РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У "Луганської Народній Республіці" ("ЛНР") почав працювати перший пункт з прийому документів жителів "республіки" для видачі російських паспортів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Так, пункт відкрився у Луганську в "Центральному апараті управління міграційної служби МВС ЛНР", пише видання з посиланням на "заступника міністра внутрішніх справ, начальник поліції громадської безпеки МВС ЛНР" Михайла Параскеєва.
З його слів, у пункті працюють дві черги з питань оформлення російського громадянства. Одна черга - у консультаційному режимі, інша - до працівників, які видають направлення на оплату "держмита", після чого приймаються документи на оформлення російського громадянства.
Як повідомляв УНН, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.
У місті Новошахтинськ Ростовської області РФ у понеділок, 29 квітня, відкрився центр видачі російських паспортів жителям "Луганської народної республіки" ("ЛНР").
Пізніше у Ростовській області РФ запрацював центр видачі російських паспортів жителям "ДНР".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МінТОТ розповіли, хто звертався за російськими паспортами з ОРДЛО
Зазначимо, що новообраний президент України Володимир Зеленський заявляв, що його команда готує пропозиції до Верховної Ради щодо вирішення питання про початок видачі РФ російських паспортів українським громадянам.