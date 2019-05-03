У МінТОТ розповіли, хто звертався за російськими паспортами з ОРДЛО

На питання журналіста про те, чи відомо вже українській стороні про кількість мешканців окупованого Сходу, що звертались за російськими паспортами, заступник міністра зазначив: "Відомостей немає".



"Але отримати їх можна різними шляхами. Частина – я думаю, вона буде все ж таки оприлюднена в засобах інформації Російської Федерації. Частину можна буде здобути іншими шляхами. Далі додумайте самі", - додав він.



Зі слів Гримчака, міністерство з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб питанням контролю за отриманням російських паспортів жителям ОРДЛО займатись не буде, бо не має для цього повноважень.



"У нас є державна міграційна служба України. Я думаю, це їхнє завдання…. У нас зараз, наскільки відомо, готується законопроект про це, і там кого уповноважать, той і буде цим займатись", - пояснив він.



Коментуючи слова Постпреда Росії при ООН Василя Небензі про те, що з питань придбання громадянства РФ за період з 1 квітня 2014 року по 2 квітня 2019 року звернулося понад 334 тисяч громадян України, Гримчак зазначив, що звернення дійсно були, але у значно меншій кількості.



"Звертались (за паспортами РФ – ред.). Це люди, які виїхали від війни на початку 2014-2015 році. Частина з них зверталась за отриманням громадянства. Ви повинні розуміти, що у РФ діє така програма про переселення співвітчизників. Вона діє багато років, діяла ще до війни. І коли її робили, чомусь у Росії вважали, що велика кількість українців отримає громадянство і виїде куди-небудь. Але так не сталось – всього декілька тисяч людей скористались програмою", - сказав заступник міністра.



За його словами, мешканці окупованих територій, які "втекли від війни", пробували скористатись саме цією програмою, але далеко не всім вдалось це зробити.



"Ви ж розумієте, наші люди в масі своїй хотіли б жити якщо не в Москві, то у Санкт-Петербурзі, а ця програма не розрахована на ці міста. Вона розрахована на заселення далекого Сходу і крайньої Півночі. Тому, наскільки я знаю, таких людей було небагато, і не всі з них змогли отримати громадянство", - додав співрозмовник.



Як повідомляв УНН, раніше заступник міністра із тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак заявив, що жителі окупованих територій Донецької і Луганської областей, які нині вже мають змогу отримати російські паспорти в двох центрах у Ростовській області ризикують позбутися громадянства України.



Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.