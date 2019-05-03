В МинВОТ рассказали, кто обращался за российскими паспортами с ОРДЛО

На вопрос журналиста о том, известно ли уже украинской стороне о количестве жителей оккупированного Востока, которые обращались за российскими паспортами, заместитель министра отметил: "Сведений нет".



"Но получить их можно разными путями. Часть - я думаю, она будет все же обнародована в средствах информации Российской Федерации. Часть можно будет получить другими путями. Далее додумайте сами", - добавил он.



По словам Грымчака, министерство по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц вопросом контроля за получением российских паспортов жителям ОРДЛО заниматься не будет, потому что не имеет для этого полномочий.



"У нас есть государственная миграционная служба Украины. Я думаю, это их задача .... У нас сейчас, насколько известно, готовится законопроект об этом, и там кого уполномочен, тот и будет этим заниматься", - пояснил он.



Комментируя слова постпреда России при ООН Василия Небензи о том, что по вопросам приобретения гражданства РФ за период с 1 апреля 2014 по 2 апреля 2019 обратилось более 334 тысяч граждан Украины, Грымчак отметил, что обращение действительно были, но в значительно меньшем количестве.



"Обращались (относительно паспортов РФ - ред.). Это люди, которые выехали от войны в начале 2014-2015 году. Часть из них обращалась за получением гражданства. Вы должны понимать, что в РФ действует такая программа о переселении соотечественников. Она действует много лет, действовала еще до войны. И когда ее делали, то в России считали, что большое количество украинцев получит гражданство и уедет куда-нибудь. Но так не произошло - всего несколько тысяч человек воспользовались программой", - сказал замминистра.



По его словам, жители оккупированных территорий "убежавших от войны", пробовали воспользоваться именно этой программой, но далеко не всем удалось это сделать.



"Вы же понимаете, наши люди в массе своей хотели бы жить если не в Москве, то в Санкт-Петербурге, а эта программа не рассчитана на эти города. Она рассчитана на заселение Дальнего Востока и крайнего Севера. Поэтому, насколько я знаю, таких людей было немного, и не все из них смогли получить гражданство", - добавил собеседник.



Как сообщал УНН, ранее заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак заявил, что жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые сейчас уже могут получить российские паспорта в двух центрах в Ростовской области рискуют лишиться гражданства Украины.



Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.