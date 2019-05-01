Жителі ОРДЛО з російськими паспортами ризикують втратити громадянство України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Жителі окупованих територій Донецької і Луганської областей, які нині вже мають змогу отримати російські паспорти в двох центрах у Ростовській області ризикують позбутися громадянства України. Про це заявив заступник міністра із тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
“Конституція України говорить, що українець має мати тільки одне громадянство — громадянство України, тому ті люди, які будуть отримувати або отримують вже громадянство Російської Федерації, можуть втратити громадянство України, і я думаю, що так треба буде робити — анулювати паспорти України, паспорти закордонні, внутрішні і так далі”, — наголосив Гримчак.
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На його думку, рішення президента РФ щодо видачі російських паспортів жителям ОРДЛО дозволить Кремлю у майбутньому заявити про захист на сході України своїх громадян. Також, на його думку, наявність паспорта РФ допоможе уникнути кримінального переслідування України працівникам окупаційної адміністрації так званих “ДНР” та “ЛНР”.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку з початком роботи на території Ростовської області Російської Федерації центрів видачі російських паспортів жителям ОРДЛО.