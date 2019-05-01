Жителі ОРДЛО з російськими паспортами ризикують втратити громадянство України

КИЇВ. 1 травня. УНН. Жителі окупованих територій Донецької і Луганської областей, які нині вже мають змогу отримати російські паспорти в двох центрах у Ростовській області ризикують позбутися громадянства України. Про це заявив заступник міністра із тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.