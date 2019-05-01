Жители ОРДЛО с российскими паспортами рискуют потерять гражданство Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые сейчас уже могут получить российские паспорта в двух центрах в Ростовской области рискуют лишиться гражданства Украины. Об этом заявил заместитель министра по временно оккупированных территорий Юрий Гримчак в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"Конституция Украины говорит, что украинец должен обладать только одним гражданством - гражданством Украины, поэтому те люди, которые будут получать или получают уже гражданство Российской Федерации, могут потерять гражданство Украины, и я думаю, что так надо будет делать - аннулировать паспорта Украины, паспорта зарубежные, внутренние и так далее", - отметил Грымчак.
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По его мнению, решение президента РФ о выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО позволит Кремлю в будущем заявить о защите на востоке Украины своих граждан. Также, по его мнению, наличие паспорта РФ поможет избежать уголовного преследования Украины работникам оккупационной администрации так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с началом работы на территории Ростовской области Российской Федерации центров выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО.