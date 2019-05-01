У РФ набув чинності указ про "паспортизації" переселенців з Криму і Донбасу

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Вступив в силу указ президента РФ про надання права отримання російського громадянства в спрощеному порядку для окремих категорій громадян України. Відповідний документ опублікований сьогодні на офіційному інтернет-порталі правової інформації, передає УНН.

Згідно з документом, зокрема, право на отримання громадянства РФ у спрощеному порядку отримали українці, які народилися і постійно проживали на території Севастополя і Криму і виїхавши за межі півострова до 18 березня 2014 року. Мова також йде про їхніх дітей, дружин і батьків. Уточнюється, що в указі йдеться про таких громадян України, у яких при цьому немає громадянства (підданства) іншої держави.

Таке ж право отримали особи без громадянства, які народилися і проживали на території Криму, покинувши півострів до 18 березня 2014 року, а також особи, які зазнали незаконної депортації з території Кримської АРСР. Отримати російське громадянство в спрощеному порядку можуть українці та особи без громадянства, які мають дозвіл на тимчасове проживання в РФ, вид на проживання, свідоцтво про надання тимчасового притулку, посвідчення біженця, посвідчення учасника держпрограми зі сприяння добровільному переселенню в РФ співвітчизників, що проживають за кордоном, проживали постійно в окремих районах Донецької та Луганської областей України станом на квітень 2014 року, а також їх дітям, подружжю і батькам.

Крім того, згідно з підписаним указом, право на отримання громадянства РФ у спрощеному порядку мають громадяни Афганістану, Іраку, Ємену та Сирії, які народилися на території РРФСР і перебували в громадянстві СРСР.

Термін розгляду заяв про прийняття до громадянства РФ від зазначених категорій іноземних громадян і осіб без громадянства становить не більше трьох місяців.

Нагадаємо, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, що дозволяє жителям проголошених Донецької і Луганської народних республік отримати російське громадянство в спрощеному порядку.

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