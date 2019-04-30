У МЗС висловили протест щодо роботи центрів видачі російських паспортів жителям ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку з початком роботи на території Ростовської області Російської Федерації центрів видачі російських паспортів жителям ОРДЛО. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.
"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з початком функціонування на території Ростовської області Російської Федерації центрів видачі паспортів Російської Федерації громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих Росією територіях в Донецькій і Луганській областях України", - йдеться у повідомленні.
У Міністерстві наголосили, що згадані міжнародно-протиправні діяння Кремля грубо порушують державний суверенітет і територіальну цілісність України.
"Своїми діями Росія наочно демонструє свою абсолютну зневагу до норм і принципів міжнародного права. Свідомо обравши курс на ескалацію, Російська Федерація також фундаментально підриває Мінські домовленості, стороною яких вона є", - зазначили у Міністерстві.
У МЗС додали, що протиправні рішення Кремля, які мають на меті полегшити отримання громадянами України російського громадянства, є юридично нікчемними та не визнаються Україною. Крім того, вони жодним чином не впливають на належність мешканців ОРДЛО до громадянства України, визначеного Конституцією та законодавством України.
"Категорично вимагаємо від Російської Федерації невідкладно припинити міжнародно-протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України, скасувати зміни до федеральних законів РФ з питань громадянства в частині полегшення процедури його набуття для громадян України, а також укази президента Росії від 24 квітня 2019 року № 183 і від 18 лютого 2017 року №74 та усі рішення, прийняті на їх виконання", - додали у Міністерстві.
Нагадаємо, у Росії запрацював центр видачі російських паспортів жителям "ДНР".