В МИД выразили протест относительно работы центров выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с началом функционирования на территории Ростовской области Российской Федерации центров выдачи паспортов Российской Федерации гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины", - говорится в сообщении.

В Министерстве подчеркнули, что упомянутые международно-противоправные деяния Кремля грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Своими действиями Россия наглядно демонстрирует свое абсолютное пренебрежение к нормам и принципам международного права. Сознательно выбрав курс на эскалацию, Российская Федерация также фундаментально подрывает Минские договоренности, стороной которых она является", - отметили в министерстве.

В МИД добавили, что противоправные решения Кремля, которые имеют целью облегчить получение гражданами Украины российского гражданства, являются юридически ничтожными и не признаются Украиной. Кроме того, они никоим образом не влияют на принадлежность жителей ОРДЛО к гражданству Украины, определенного Конституцией и законодательством Украины.

"Категорически требуем от Российской Федерации немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, отменить изменения в федеральных законах РФ по вопросам гражданства в части облегчения процедуры его приобретения для граждан Украины, а также указы президента России от 24 апреля 2019 № 183 и от 18 февраля 2017 №74 и все решения, принятые на их выполнение", - добавили в министерстве.

Напомним, в России заработал центр выдачи российских паспортов жителям "ДНР".