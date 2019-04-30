У Росії запрацював центр видачі російських паспортів жителям "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Ростовській області Росії у вівторок у тестовому режимі почало працювати відділення з питань міграції відділу МВС РФ по Некліновському району, де громадяни "Донецької народної республіки" ("ДНР") зможуть отримати російські паспорти. Про це журналістам повідомив представник ГУ МВС РФ з питань міграції Кирило Адзінов, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"У селі Покровському розгорнуто пункт прийому документів і згодом видачі паспортів для жителів Донецької народної республіки. Сюди будуть приїжджати і вже тут знаходяться уповноважені особи "МВС ДНР", які привезли перші документи про прийом громадянства", - сказав Адзінов.
Він додав, що подати заявку на отримання громадянства можна тільки через уповноважену особу "республіки".
Крім того, за словами "заступника начальника міграційної служби ДНР" Володимира Медведка, з 7 травня "всі територіальні підрозділи міграційної служби будуть здійснювати консультативний прийом і прийом документів для охочих надати документи для отримання за спрощеною схемою російського громадянства".
Як повідомляв УНН, у місті Новошахтинськ Ростовської області Росії у понеділок, 29 квітня, відкрився центр видачі російських паспортів жителям "Луганської народної республіки" ("ЛНР").
Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.
Зазначимо, що це рішення викликало гостру реакцію Заходу і України.