У Росії запрацював центр видачі російських паспортів жителям "ДНР"

КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Ростовській області Росії у вівторок у тестовому режимі почало працювати відділення з питань міграції відділу МВС РФ по Некліновському району, де громадяни "Донецької народної республіки" ("ДНР") зможуть отримати російські паспорти. Про це журналістам повідомив представник ГУ МВС РФ з питань міграції Кирило Адзінов, передає УНН з посиланням на ТАСС.