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В России заработал центр выдачи российских паспортов жителям "ДНР"

Киев  •  УНН

 • 11982 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Ростовской области России во вторник в тестовом режиме начало работать отделение по вопросам миграции отдела МВД РФ по Неклиновскому району, где граждане "Донецкой народной республики" ("ДНР") смогут получить российские паспорта. Об этом журналистам сообщил представитель ГУ МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"В селе Покровском развернут пункт приема документов и впоследствии выдачи паспортов для жителей Донецкой народной республики. Сюда будут приезжать и уже здесь находятся уполномоченные лица "МВД ДНР", которые привезли первые документы о приеме гражданства", - сказал Адзинов.

Он добавил, что подать заявку на получение гражданства можно только через уполномоченное лицо "республики".

Кроме того, по словам "заместителя начальника миграционной службы ДНР" Владимира Медведка, с 7 мая "все территориальные подразделения миграционной службы будут осуществлять консультативный прием и прием документов для желающих предоставить документы для получения по упрощенной схеме российского гражданства".

Как сообщал УНН, в городе Новошахтинск Ростовской области России в понедельник, 29 апреля, открылся центр выдачи российских паспортов жителям "Луганской народной республики" ("ЛНР").

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.

Отметим, что это решение вызвало острую реакцию Запада и Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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