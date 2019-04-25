РФ при ООН: за громадянством за 5 років звернулося понад 334 тисяч громадян України

КИЇВ. 26 квітня. УНН. З питань придбання громадянства РФ за період з 1 квітня 2014 року по 2 квітня 2019 року звернулося понад 334 тисяч громадян України. Про це заявив Постпред Росії при ООН Василь Небензя в ході засідання Ради Безпеки по Україні, передає кореспондент УНН.