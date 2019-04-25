РФ при ООН: за громадянством за 5 років звернулося понад 334 тисяч громадян України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. З питань придбання громадянства РФ за період з 1 квітня 2014 року по 2 квітня 2019 року звернулося понад 334 тисяч громадян України. Про це заявив Постпред Росії при ООН Василь Небензя в ході засідання Ради Безпеки по Україні, передає кореспондент УНН.
“За даними МВС Росії, в період з 1 квітня 2014 року по 2 квітня 2019 року на територію РФ в’їхало і залишилося 925 548 громадян з південно-східних частин України”, — сказав постпред.
Всього, за його словами, в Росії знаходиться 2,3 млн громадян України.
“З питання набуття громадянства РФ за цей період звернулося понад 334 тисячі громадян України”, — заявив він.
Як повідомляв УНН, указ президента РФ про видачу паспортів жителям окупованих територій Донецька і Луганська не приурочений до якоїсь події. Про це заявив Постпред Росії при ООН Василь Небензя.