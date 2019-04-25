Росія в ООН: указ про паспорт не приурочений до виборів в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Указ президента РФ про видачу паспортів жителям окупованих територій Донецька і Луганська не приурочений до якоїсь події. Про це заявив Постпред Росії при ООН Василь Небензя в ході засідання Ради Безпеки по Україні, передає кореспондент УНН.
“Президент Росії підписав указ, відповідно до якого жителям самопроголошених ДНР і ЛНР надає можливість надання громадянства Росії в спрощеному порядку. Для цього їм не потрібно відмовлятися від українського громадянства. З урахуванням того, що процес розробки та прийняття даного указу здійснювався транспарентно і почався далеко не вчора. Немає ніяких підстав для тверджень, що указ президента Росії був нібито приурочений до якоїсь події або є певним сигналом”, — сказав дипломат.
Як повідомляв УНН, Донбас — це Україна, і люди, які там живуть — українці, незалежно від того, якою мовою вони вважають за краще говорити. Про це заявив в.о. постійного представника США при Організації Об’єднаних Націй Джонатан Коен.