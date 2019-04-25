США при ООН: люди, які живуть на Донбасі - українці, не залежно від мови, якою вони говорять
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Донбас — це Україна, і люди, які там живуть — українці, незалежно від того, якою мовою вони вважають за краще говорити. Про це заявив в.о. постійного представника США при Організації Об’єднаних Націй Джонатан Коен під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН в Нью-Йорку, передає кореспондент УНН.
“США засуджують рішення Росії щодо спрощення видачі російського громадянства українцям, які живуть на Донбасі. Ця провокація Росії інтенсифікує атаки на суверенітет і територіальну цілісність України. Донбас — це Україна, і люди, які там живуть — українці, незалежно від того, якою мовою вони вважають за краще говорити”, — сказав він.
За його словами, така масова видача громадянства громадянам іншої держави порушує суверенітет і підриває принципи, на основі яких стоять Мінські угоди.
“Президент Порошенко і новообраний президент Зеленський згодні що це (Мінські угоди — ред.) Оптимальний варіант вирішення конфлікту в східній частині України. Неприйнятно, щоб Росія здійснювала дії, щоб підірвати ці кроки через чотири дні після президентських виборів”, — сказав постпред.
США вітають бажання Зеленського просувати виконання Мінських угод, зазначив він.
“Якщо б російська сторона була дійсно зацікавлена в долі російськомовних громадян України, вона б доклала всіх зусиль, щоб налагодити співпрацю з українською стороною, з новообраним президентом Зеленським. Однак це не відбувається. З цього ми готові підтримати зусилля України відновити контроль по всій території в рамках міжнародно визнаних кордонів”, — заявив Джонатан.
Як повідомляв УНН, в ООН висунули пропозиції щодо фінансової підтримки Україні.