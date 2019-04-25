США при ООН: люди, які живуть на Донбасі - українці, не залежно від мови, якою вони говорять

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Донбас — це Україна, і люди, які там живуть — українці, незалежно від того, якою мовою вони вважають за краще говорити. Про це заявив в.о. постійного представника США при Організації Об’єднаних Націй Джонатан Коен під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН в Нью-Йорку, передає кореспондент УНН.