В ООН висунули пропозиції щодо фінансової підтримки Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Під час засідання Ради безпеки ООН на вимогу української сторони помічник Генерального секретаря з гуманітарних питань Урсула Мюллер заявила, що Україна недоотримує передбачувану ООН гуманітарну допомогу, передає кореспондент УНН.
“У мене сьогодні три пропозиції які хочу винести на розгляд ради. Перше — свобода переміщення людей, що буди затронуті кризою. Тут ситуація має покращитись”, — сказала Мюллер.
З квітня 2014 року понад тисячу цивільних осіб були убиті та отримали поранення через міни чи невибухлі предмети.
Вона закликала обидві сторони не допустити використання наземних мін і працювати з партнерами щодо розмінування.
“Друга ідея стосується гуманітарного доступу на Сході України. Тут ситуація залишається непередбачуваною, особливо в районах, непідконтрольних уряду. Гуманітарна допомога не має бути політизованою”, — підкреслила дипломат.
“Третя ідея полягає в тому, що необхідно докласти всі зусилля і підвищити рівень гуманітарного фінансування. Терміново необхідні нові ресурси, щоб бути на висоті потреб населення. По лінії плану гуманітарного реагування 2019 року, направленого на те, щоб надати 2,3 млн людей захист і допомогу, ООН і партнерам необхідна сума в 160 млн доларів США. Гуманітарні організації все ще прихильні тому, щоб надавати допомогу народу України, але нажаль сьогодні лише 9% засобів були отримані”, — сказала вона.
Нагадуємо, п’ять членів Радбезу ООН зробили заяву щодо України.