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Зеленский готовит предложения в ВР о выдаче российских паспортов

Зеленский готовит предложения в ВР о выдаче российских паспортов

Киев  •  УНН

 • 24707 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Новоизбранный президент Владимир Зеленский сообщил, что его команда готовит предложения в Верховную Раду относительно решения вопроса о начале выдачи РФ российских паспортов украинцам. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Готовим. У нас есть несколько ходов. В этом плане мы должны быть креативными, быстрыми, умными, такими, как мы есть, молодыми. Поэтому будем пока готовить, а потом покажем всем", - ответил Зеленский на вопрос, есть ли предложения в Верховную Раду о том, что Российская Федерация уже начала выдавать российские паспорта.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.

В городе Новошахтинск Ростовской области РФ в понедельник, 29 апреля, открылся центр выдачи российских паспортов жителям "Луганской народной республики" ("ЛНР").

Как сообщал УНН, в МинТОТ рассказали, кто обращался за российскими паспортами с ОРДЛО.

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