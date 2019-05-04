Зеленский готовит предложения в ВР о выдаче российских паспортов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Новоизбранный президент Владимир Зеленский сообщил, что его команда готовит предложения в Верховную Раду относительно решения вопроса о начале выдачи РФ российских паспортов украинцам. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"Готовим. У нас есть несколько ходов. В этом плане мы должны быть креативными, быстрыми, умными, такими, как мы есть, молодыми. Поэтому будем пока готовить, а потом покажем всем", - ответил Зеленский на вопрос, есть ли предложения в Верховную Раду о том, что Российская Федерация уже начала выдавать российские паспорта.
Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.
В городе Новошахтинск Ростовской области РФ в понедельник, 29 апреля, открылся центр выдачи российских паспортов жителям "Луганской народной республики" ("ЛНР").
Как сообщал УНН, в МинТОТ рассказали, кто обращался за российскими паспортами с ОРДЛО.