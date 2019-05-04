Зеленський готує пропозиції до ВР щодо видачі російських паспортів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Новообраний президент Володимир Зеленський повідомив, що його команда готує пропозиції до Верховної Ради стосовно вирішення питання про початок видачі РФ російських паспортів українцям. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
"Готуємо. У нас є декілька ходів. У цьому плані ми повинні бути креативними, швидкими, розумними, такі, як ми є, молодими. Тому будемо поки що готувати, а потім покажемо всім", - відповів Зеленський на питання, чи є пропозиції до Верховної Ради стосовно того, що Російська Федерація вже почала видавати російські паспорти.
Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.
У місті Новошахтинськ Ростовської області РФ у понеділок, 29 квітня, відкрився центр видачі російських паспортів жителям "Луганської народної республіки" ("ЛНР").
Як повідомляв УНН, у МінТОТ розповіли, хто звертався за російськими паспортами з ОРДЛО.