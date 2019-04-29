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У РФ запрацював центр видачі російських паспортів жителям "ЛНР"

У РФ запрацював центр видачі російських паспортів жителям "ЛНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. У місті Новошахтинськ Ростовської області Росії у понеділок, 29 квітня, почав працювати центр видачі російських паспортів жителям "Луганської народної республіки" ("ЛНР"). Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

"Сьогодні центр починає роботу в тестовому режимі. Ми приймаємо зараз документи від уповноважених осіб "ЛНР". У міру зростання звернень ми будемо збільшувати кількість таких пунктів", - заявив журналістам представник головного управління у справах міграції МВС РФ Кирило Алзінов.

Алзінов зазначив, що жителі "ЛНР" мають можливість отримувати громадянство РФ у спрощеному порядку, минаючи стадії дозволу на тимчасове проживання і отримання посвідки на проживання.

Центр в Новошахтинську може приймати до 200 заяв на день, пише видання.

Зі слів Алзінова, вже 30 квітня запрацює міграційний пункт, де будуть оформлятися паспорта жителям "Донецької народної республіки" ("ДНР"). При цьому, він не уточнив, де саме відкриється цей пункт.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.

Зазначимо, що це рішення викликало гостру реакцію Заходу і України.

У Кремлі заявили, що Питання процедур реалізації указу про видачу паспортів громадян РФ жителям Донбасу будуть вирішені на відомчому рівні. Цим планом Путін займатися не буде.

Українські Національні Новини

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