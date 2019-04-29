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Планом реализации паспортного указа Путин не будет заниматься — Кремль

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Вопрос процедур реализации указа президента России Владимира Путина о выдаче паспортов граждан РФ жителям Донбасса будут решены на ведомственном уровне. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Это план не президента, этим будут заниматься соответствующие подразделения Министерства внутренних дел, которое занимается паспортизацией и другие ведомства", - сказал он в ответ на вопрос, есть ли у Путина детальный план реализации его указа.

В связи с этим Песков не смог ответить на вопрос, будут ли новые граждане РФ, проживающие на Донбассе, платить налоги в российский бюджет.

"Многие детали прояснятся по ходу процесса получения паспортов", - пояснил он.

Также Песков заявил, что тема возможного упрощения получения гражданства России для всех граждан Украины пока только обсуждается, никаких решений не принималось и детальных параметров пока нет.

"Пока рано говорить о таких модальности..." - отметил Песков.

"Президент (президент России Владимир Путин) сказал, что этот вопрос в целом в повестке дня, о нем думают. Однако, вы знаете, таких общих решений по всем гражданам Украины не принималось... любых других деталей пока просто нет", - сказал Песков.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.

27 апреля президент России Владимир Путин заявил в Пекине, что Кремль рассматривает возможность выдачи российских паспортов по упрощенной процедуре всем украинцам.

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