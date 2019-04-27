Путін хоче видавати паспорти РФ за спрощеною процедурою всім громадянам України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Президент Росії Володимир Путін повідомив, що Москва розглядає можливість надавати громадянство РФ у спрощеному порядку не тільки жителям ОРДЛО а громадянам всієї України. Про це він сказав на прес-конференції за підсумками візиту в КНР, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ми взагалі думаємо про те, щоб надавати в спрощеному порядку громадянам України наше громадянство", - сказав Путін.
Як повідомляв УНН, Конгрес США засудив паспортний указ Росії.
Нагадаємо, в Європарламенті вважають паспортний указ Росії спробою дестабілізувати ситуацію в Україні.
Нагадаємо, 24 квітня Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.