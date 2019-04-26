Конгресс США осудил паспортный указ России
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В обеих палатах Конгресса США сообщили об осуждении решения президента РФ Владимира Путина касательно упрощения процесса выдачи российских паспортов украинцам в ОРДЛО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на посольство Украины в США в Facebook.
С соответствующими заявлениями выступили сенаторы и конгрессмены США.
"Еще одно дерзкое нападение на украинский суверенитет показывает, что Путин не серьезно относится к миру. Соединенные Штаты должны продолжить поддерживать Украину и повысить цену России Путина за его агрессию", - сказал председатель комитета по вооруженным силам Сената, Cенатор-республиканец Джим Инхоф.
Сопредседатель сенатского укранского кокуса, сенатор-республиканец Роб Портман заявил, что подобные действия со стороны России являются попыткой легитимизировать свою оккупацию территорий Донбасса.
"Решение России по ускорению предоставления гражданства жителям востока Украины являются еще одной дерзкой попыткой легитимизировать незаконную оккупацию этих регионов России. Эти территории являются частью Украины, а не России", - подчеркнул он.
В частности, еще один конгрессмен призвал власти России отменить "паспортный указ".
"Я призываю власти России отменить это провокационное решение. Путин должен признать суверенитет Украины и уважать ее территориальную целостность", - заявил председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей, конгрессмен Элиот Энгель.
Напомним, в Европарламенте считают паспортный указ России попыткой дестабилизировать ситуацию в Украине.