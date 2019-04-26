Конгрес США засудив паспортний указ Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. В обох палатах Конгресу США повідомили про засудження указу президента РФ щодо спрощення видачі російських паспортів українцям в ОРДЛО. Про це повідомляє УНН із посиланням на посольство України в США у Facebook.
З відповідними заявами виступили сенатори та конгресмени США.
“Ще один зухвалий напад на український суверенітет показує, що Путін не серйозно ставиться до миру. Сполучені Штати повинні продовжити підтримувати Україну і підвищити ціну Росії Путіна за її агресію”, — сказав Голова комітету з питань збройних сил Сенату, cенатор-республіканець Джим Інхоф.
Співголова сенатського укранського кокусу, сенатор-республіканець Роб Портман заявив, що подібні дії з боку Росії є спробою легітимізувати свою окупацію територій Донбасу.
“Рішення Росії щодо прискорення надання громадянства мешканцям сходу України є ще однією зухвалою спробою легітимізувати незаконну окупацію цих регіонів Росією. Ці території є частиною України, а не Росії”, — наголосив він.
Зокрема, ще один конгресмен закликав владу Росії скасувати “паспортний указ”.
“Я закликаю владу Росії скасувати це провокаційне рішення. Путін повинен визнати суверенітет України та поважати її територіальну цілісність”, — заявив голова Комітету із закордонних справ Палати представників, конгресмен Еліот Енгель.
Нагадаємо, у Європарламенті вважають паспортний указ Росії спробою дестабілізувати ситуацію в Україні.