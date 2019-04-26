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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112365 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115050 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115863 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 144888 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 115653 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140448 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 145000 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 130380 просмотра

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В Европарламенте считают паспортный указ России попыткой дестабилизировать ситуацию в Украине

В Европарламенте считают паспортный указ России попыткой дестабилизировать ситуацию в Украине

Киев  •  УНН

 • 10222 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Указ президента РФ Владимира Путина о выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей свидетельствует о попытке дестабилизировать ситуацию в Украине. Об этом говорится в совместном заявлении постоянного докладчика Европарламента по вопросам Украины Михаэля Галера, евродепута Ребекки Хармс и главы Комитета ассоциации Украина-ЕС от Европарламента Дариуша Росатти, передаёт УНН.

"Мы осуждаем указ Президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 года, устанавливающий упрощенную процедуру подачи заявления на получение российского гражданства и, следовательно, подачи заявления на получение российских паспортов для тех лиц, которые постоянно проживают в определенных районах Донецкой и Луганской областей Украины", - сказано в заявлении.

По словам евродепутатов, новый указ следует обычной российской тенденции выдачи паспортов в районах с затяжными конфликтами в странах Восточного партнерства, усиливая напряженность в этих регионах.

"Российский указ является неприемлемым и еще раз демонстрирует несоблюдение российскими властями суверенитета Украины и международного права. Это также свидетельствует о постоянных намерениях России дестабилизировать Украину, всего через три дня после того, как украинский народ мирно избрал нового президента путем конкурентных выборов", - говорится в заявлении.

Напомним, 24 апреля Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.

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