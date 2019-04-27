Путин хочет выдавать паспорта РФ по упрощенной процедуре всем гражданам Украины

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва рассматривает возможность предоставлять гражданство РФ в упрощенном порядке не только жителям ОРДЛО а гражданам всей Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам визита в КНР, передает УНН со ссылкой на ТАСС.