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Планом реалізації паспортного указу Путін не займатиметься – Кремль

Планом реалізації паспортного указу Путін не займатиметься – Кремль

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Питання процедур реалізації указу президента Росії Володимира Путіна про видачу паспортів громадян РФ жителям Донбасу будуть вирішені на відомчому рівні. Про це журналістам заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Це план не президента, цим будуть займатися відповідні підрозділи Міністерства внутрішніх справ, яке займається паспортизацією, та інші відомства", - сказав він у відповідь на питання, чи є у Путіна детальний план реалізації його указу.

У зв'язку з цим Пєсков не зміг відповісти на питання, чи будуть нові громадяни РФ, які проживають на Донбасі, платити податки в російський бюджет.

"Багато деталей проясняться по ходу процесу отримання паспортів", - пояснив він.

Також Пєсков заявив, що тема можливого спрощення отримання громадянства Росії для всіх громадян України поки тільки обговорюється, ніяких рішень не ухвалювалося і детальних параметрів поки що немає.

"Поки що рано говорити про такі модальності…" - зазначив Пєсков.

"Президент (президент Росії Володимир Путін) сказав, що це питання в цілому є на порядку денному, про нього думають. Проте, ви знаєте, таких загальних рішень щодо всіх громадян України не ухвалювалося... будь-яких інших деталей поки просто немає", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.

27 квітня президент Росії Володимир Путін заявив у Пекіні, що Кремль розглядає можливість видачі російських паспортів за спрощеною процедурою всім українцям.

Українські Національні Новини

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