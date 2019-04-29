Планом реалізації паспортного указу Путін не займатиметься – Кремль
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Питання процедур реалізації указу президента Росії Володимира Путіна про видачу паспортів громадян РФ жителям Донбасу будуть вирішені на відомчому рівні. Про це журналістам заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Це план не президента, цим будуть займатися відповідні підрозділи Міністерства внутрішніх справ, яке займається паспортизацією, та інші відомства", - сказав він у відповідь на питання, чи є у Путіна детальний план реалізації його указу.
У зв'язку з цим Пєсков не зміг відповісти на питання, чи будуть нові громадяни РФ, які проживають на Донбасі, платити податки в російський бюджет.
"Багато деталей проясняться по ходу процесу отримання паспортів", - пояснив він.
Також Пєсков заявив, що тема можливого спрощення отримання громадянства Росії для всіх громадян України поки тільки обговорюється, ніяких рішень не ухвалювалося і детальних параметрів поки що немає.
"Поки що рано говорити про такі модальності…" - зазначив Пєсков.
"Президент (президент Росії Володимир Путін) сказав, що це питання в цілому є на порядку денному, про нього думають. Проте, ви знаєте, таких загальних рішень щодо всіх громадян України не ухвалювалося... будь-яких інших деталей поки просто немає", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.
27 квітня президент Росії Володимир Путін заявив у Пекіні, що Кремль розглядає можливість видачі російських паспортів за спрощеною процедурою всім українцям.